Trottinettes électriques : une réglementation "pour la fin du mois de septembre" ?

INTERVIEW

"Le phénomène a eu une expansion extrêmement rapide, qui a un peu surpris", analyse Emmanuel Barbe. Au micro de Pierre de Vilno et de Raphaëlle Duchemin, mardi midi, le délégué interministériel à la sécurité routière a réagi au premier accident de la route ayant causé la mort d'un utilisateur de trottinette électrique, survenu lundi soir à Paris et révélé par Europe 1.

"Des personnes qui ne sont pas habituées"

"Au début, vous aviez des trottinettes électriques qui appartenaient à des personnes, souvent assez bien équipées, plutôt prudentes", explique le délégué interministériel. "Et puis est intervenu ce phénomène de 'free-floating', de location, qui fait que des personnes qui ne sont pas habituées (...) utilisent ces engins."

Que faire face à cette évolution ? "La réglementation est pratiquement prête, elle devrait faire l'objet d'un décret en Conseil d'État, je l'espère pour la fin du mois de septembre", répond Emmanuel Barbe. "Actuellement, on discute au Parlement des éventuelles possibles dérogations par les élus à cette réglementation", précise-t-il, citant par exemple la possibilité, lorsqu'il "y a de la place", que les trottinettes puissent aller sur le trottoir.

"Un peu de retard à l'allumage"

"Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire des réglementations dans la précipitation", ajoute le responsable, alertant quant au risque de règles élaborées dans l'émotion qui peut entourer des accidents. "Tout ça est très compliqué et technique, en plus des volets européens, c'est ce qui explique qu'il y a un peu de retard à l'allumage dans la réglementation. Mais tout ça va arriver très rapidement."

"Dans le projet, tout ce qui est autorisé à la bicyclette sera autorisé à ces engins, avec une interdiction de les utiliser hors agglomération, sauf dérogation", dévoile déjà Emmanuel Barbe. "Sur la vitesse, on va aller vers un bridage à 20 km/h. Cela fait encore l'objet de discussions." Le caractère obligatoire du port du casque n'est, lui non plus, pas encore tranché.