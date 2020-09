Trois recettes simples pour profiter des légumes d'été jusqu'au bout

Sur un plan strictement calendaire, la fin de l'été est imminente. Mais bonne nouvelle : les légumes du soleil sont encore de saison pour au moins un mois ! Si vous êtes amateurs de courgettes, d'aubergines et de tomates, soyez-donc rassurés et inspirés grâce à Laurent Mariotte, qui livre ses recettes simples pour les cuisinier.

Une tarte fine aux courgettes

Première astuce : la courgette est à maturité quand elle est... un peu poilue ! Le petit duvet sur le légume signifie qu'il est frais. Laurent Mariotte recommande de la tailler finement pour préparer une tarte fine, parfaite en entrée. On achète une pâte feuilletée fraîche, surgelée ou chez le boulanger, que l'on fait cuire 20 minutes entre deux plaques, à 170 degrés. On découpe des lanières de courgettes, découpées à la mandoline ou à l'économie.

Avec le cœur de la courgette restant, taillé en cubes, on fait une petite poêlée à l'huile d'olive que l'on mélange au chèvre frais avant de l'étaler sur la pâte. Quant aux tagliatelles de courgettes, on les assouplit avec du citron, de l'huile d'olive et du basilic avant de les déposer sur la tarte. Le tout prend moins de vingt minutes !

Des tomates confites pour accompagner une viande

La tomate, Laurent Mariotte l'aime confite. On prend de belles tomates, de toutes les couleurs, on les coupe en deux dans le sens de la hauteur. On ajoute de l'huile d'olive, des graines de coriandre, du poivre, un petit peu de sucre pour casser l'acidité, un petit peu d'ail en chemise, comme ça, dans le plat à gratin.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. >> Abonnez-vous ici

Puis on enfourne 1h30 au four, à 150 degrés. Pas très chaud mais longtemps : c'est l'astuce. Les tomates vont être un petit peu fatiguées, elles vont retomber. On peut ensuite les manger avec du chèvre frais ou tout simplement pour accompagner une viande blanche ou un poisson.

Les aubergines à la Parmigianna

Quoi de plus estival que cette recette italienne ? On la prépare avec du parmesan et de la mozzarella, et une sauce tomate maison. On taille les aubergines en tranches d'un centimètre, on les fait poêler dans de l'huile d'olive et ensuite, on va monter dans un plat gratin ces tranches d'aubergines cuites dans de l'huile d'olive, bien fatiguées. On alterne avec la sauce tomate, du parmesan râpé et des petites rondelles de mozzarella, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matière. On met ça au four 25 minutes, à environ 185 degrés, juste pour que cela gratine. Succès garanti !