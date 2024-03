Trois gigas par semaine : Najat Vallaud-Belkacem propose de rationner internet pour limiter les effets négatifs

Ordinateur, télévision, téléphone... Difficile d'échapper aux écrans dans notre vie de tous les jours. Et si leur impact sur les plus petits est régulièrement questionné, qu'en est-il pour les plus grands ? Dans une tribune publiée ce dimanche dans le journal Le Figaro, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem propose de limiter la quantité de données disponibles par semaine.

Réduire notre dépendance

L'ancienne membre du gouvernement de Manuel Valls propose ainsi de limiter les Français à 3 Gigaoctets (Go) par semaine. Objectif selon elle : réduire la dépendance aux écrans et limiter l'impact d'internet sur la planète. "Avons-nous besoin de tant d'internet que ça", se questionne-t-elle dans les colonnes du journal, assurant ne pas vouloir "lancer une énième plainte aux relents rétrogrades".

Mais Najat Vallaud-Belkacem le promet : réduire le temps passé devant les écrans sera bénéfique pour le "développement cognitif, pour la santé, mais aussi pour lutter contre les discriminations, le harcèlement et le réchauffement climatique", poursuit-elle dans sa tribune.

La bonne formule ?

"Rationner internet ne fera pas disparaître tous les problèmes. Mais la rareté oblige à une certaine sagesse", poursuit-elle, soulignant qu'avec trois gigas à utiliser par semaine, les internautes cesseront de "fabriquer des fakes (fakes news, ndlr) ou d'écrire des commentaires haineux. Peut-être cesserons-nous de considérer comme 'normal' le fait de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en ultra HD", ajoute-t-elle.

Actuellement, un Français consomme en moyenne 14 Go par mois de données depuis son téléphone selon l'Autorité de régulation des Communications, soit environ 3,5 gigas par semaine. Sur X, anciennement Twitter, la secrétaire d'État du numérique de France Marina Ferrari a critiqué cette idée, estimant qu'il s'agissait là "probablement de la pire manière d'aborder le débat sur notre rapport aux écrans".