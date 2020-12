INFORMATION EUROPE 1 - Trois gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme : l’auteur des tirs retrouvé mort

Trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé par un forcené dans un hameau isolé près de Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme, dans la nuit de mardi à mercredi. Les militaires, qui appartenaient à la compagnie d’Ambert, ont été blessés mortellement par arme à feu par un homme de 48 ans, alors qu’ils tentaient de porter secours à une femme ayant trouvé refuge sur le toit d’une maison. Europe 1 a appris en début de matinée que le tireur, en fuite, a finalement été retrouvé mort. Une information qu'a confirmée Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dans un tweet peu avant 9 heures.

Le forcené a été retrouvé mort.

Le forcené a été retrouvé mort.

Peu après minuit, deux gendarmes, alertés pour des faits de violence sur conjoint ont été visés par des tirs, après avoir tenté de s'approcher de la maison où la femme menacée s’était réfugiée, sur le toit de celle-ci. L'un d’eux est décédé des suites de ses blessures tandis que le deuxième, blessé à la cuisse, a été transporté par les pompiers vers le centre hospitalier d’Ambert.

Le forcené a mis le feu à sa maison

"Nous apportons du renfort qui arrive très rapidement sur les lieux", raconte sur Europe 1 Laurent Bitouzet, chef du Sirpa de la gendarmerie. Après avoir mis le feu à sa maison, le forcené a de nouveau tiré sur les gendarmes présents aux abords de l'habitation, faisant deux nouvelles victimes parmi les militaires, a confirmé à l'AFP le parquet de Clermont-Ferrand qui précise que la femme a pu être mise en sécurité.

Les gendarmes tués lors de cette opération étaient âgés de 21 ans, 37 ans et 45 ans. Le Samu n’a rien pu faire pour les réanimer, le temps d’intervenir et de sécuriser les lieux il était trop tard. "Deux des trois gendarmes décédés avaient des enfants", précise sur Europe 1 Laurent Bitouzet.

Trois gendarmes ont été tués, un quatrième blessé lors d'une intervention pour secourir une femme victime de violences conjugales dans le Puy-de-Dôme.

Ce que l'on sait du tireur

L'auteur des coups de feu mortels, connu pour des faits liés à des problèmes de garde d’enfant, a d'abord pris la fuite. Il a finalement été retrouvé mort après 8 heures par des hommes du GIGN, à proximité directe de son véhicule, aux alentours de la maison où intervenaient les gendarmes. Il était sur-armé : une arme de guerre type Famas, et au moins deux pistolets automatiques ont été retrouvés. Certaines armes étaient déclarées, d'autres non. Il était aussi équipé d’un gilet pare-balle et de lunettes de vision nocturne. Il était tireur sportif.

Cet homme avait une entreprise d’exploitation forestière à Saint-Just. Il ne travaillait plus depuis l’été 2020, selon son épouse. Avant cela, il était chef d’une entreprise en conseil informatique à Salon-de-Provence. La femme qui s’était réfugiée sur le toit était sa seconde épouse, avec qui il était remarié.