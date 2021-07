Voici trois festivals culinaires à savourer cet été

L'été est le moment où l'on se fait plaisir, on se détend au bord de la piscine ou à la plage, mais c'est également la période où l'on savoure de bons petits plats, au restaurant ou à la maison. Et si on vous proposait une alternative à ces moments de convivialité et de régal ? Les festivals culinaires font leur grand retour et c'est l'endroit idéal pour s'ouvrir à des nouvelles saveurs. On écoute les conseils de Charlotte Langrand dans l'émission La Table des bons vivants, sur Europe 1, pour avoir le nom des meilleurs festivals de l'été.

Le Refugee food festival

"Jusqu'au 18 juillet se tient le Refugee food festival", explique Charlotte Langrand. "Il y a près de 70 restaurants dans six villes de France qui accueillent des dîners à plusieurs mains des chefs locaux à Paris, Marseille, Strasbourg, Nantes, etc. Ils mélangeront leur savoir-faire et leur culture avec des chefs réfugiés. Vous pouvez donc réserver pour découvrir des repas afghans, syriens, iraniens. Par exemple, à Paris le 9 juillet, un dîner ouest-africain par Harouna Sow, Hishanobu Shigeta et Romain Meder chez Spoon." Qui a dit que la cuisine française était centrée sur elle-même ?

Site internet : refugee-food.org

Les "dîners insolites" de Provence Tourisme

"Si vous avez envie d'être surpris, laissez-vous tenter par les dîners dans les endroits insolites organisés par Provence Tourisme", explique la chroniqueuse. "C'est le Festival des dîners insolites qui explore le terroir et le territoire provençal sous tous ses aspects, c'est-à-dire dans toute la région. Pour l'occasion, des chefs dressent le couvert dans des lieux audacieux, du Rhône à la Méditerranée, au milieu des oliviers, des marais salants, des vignes ou encore dans des chapelles. On y découvrira la crème des chefs locaux avec, par exemple, Ludovic Turac ou Coline Faulquier. C'est décalé, mais c'est aussi instructif de mettre l'assiette et son contenu aussi près de la terre d'où ils viennent. On comprend encore mieux cette notion de provenance, de saisonnalité et de terroir."

Site internet : myprovence.fr

Dinner in the Woods en Belgique

"Pour le dernier festival, direction la Belgique dans le respect des normes sanitaires", rappelle Charlotte Langrand. "Rendez-vous dans une sorte de guinguette en bordure du Bois de la Cambre, tout l'été, jusqu'au 20 septembre. Le festival met en lumière la jeune cuisine belge pendant six soirées, concocté par un chef différent sous les arbres centenaires. Le premier à s'y coller, c'est Damien Bouchery, le 5 juillet à 19h30." Il ne vous reste plus qu'à réserver vos billets.