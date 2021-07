Convivialité et rentabilité : dans les restaurants, le soulagement de la fin des jauges

REPORTAGE

Malgré les inquiétudes autour du variant Delta, les dernières restrictions sanitaires contre le Covid-19 sont levées depuis mercredi en France. Les jauges dans les cinémas, commerces, cantines d'entreprises et restaurants cessent d'être appliquées, à l'exception du département des Landes où le variant circule activement. Partout ailleurs, la fin des tables de six a sonné dans les restaurants et bars : étape finale d'un déconfinement entamé le 19 mai dernier. Pour les professionnels et les clients, l'activité retrouvée redonne le sourire.

Le retour d'une activité économique

Plus besoin de se limiter à six par table. Les casseroles de sauce sont deux fois plus remplies et il y a deux fois plus de homards à préparer en cuisine, pour une recette de rillettes aux fines herbes et agrumes. Le chef libanais Alan Geaam mobilise ses troupes : le monde d'avant est de retour.

"A partir d'aujourd'hui, il y a plus de gens. Ce n'est plus 2 ou 4 couverts : le restaurant est plein", rappelle-t-il à ses équipes. Dans ses deux établissements parisiens, le restaurateur va faire son meilleur chiffre depuis huit mois. "On va gagner presque sept couverts sur vingt-quatre, c’est-à-dire presque 30% d'activité. Et pour mon bistrot, là je vais gagner 50%. Je suis très soulagé", confie-t-il.

Convivialité retrouvée

Côté salle, la clientèle apprécie ce regain de convivialité. Les tablées de 10 voire 12 personnes sont de nouveau autorisées. "Les tables à six c'était embêtant, notamment pour l'Euro de football", confient Léa et Marina, deux clientes. Elles se réjouissent de reprendre leur vie d'avant, avec ses restaurants et ses sorties.

Un détail détonne encore pour le chef Alan Geaam fraichement vacciné : le port du masque, étouffant dans les chaleurs de la cuisine. Une dernière protection dont il aimerait pouvoir enfin se débarrasser.