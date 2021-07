Trois conseils pour réussir ses bocaux

Pour déguster des fruits d'été en hiver ou pour ne pas faire de gâchis, les bocaux ont le vent en poupe. Encore faut-il connaître les principes de base pour les réussir. Pour cela, on suit les conseils de Laurent Mariotte et ses chroniqueurs dans l'émission La Table des bons vivants sur Europe 1.

Une stérilisation pour une bonne conservation

C'est une étape importante, la stérilisation des bocaux avant de les utiliser (en sus de celle qui vient en toute logique lorsque le bocal est rempli). "Alors oui, avoir un stérilisateur ça simplifie la vie dans ces cas-là et on peut en trouver entre 80 et 100 euros", explique Yves Camdeborde. "Problème ? Il prend de la place et se retrouve souvent à la cave et on finit par ne pas l'utiliser." Alors pour éviter cette situation et si on souhaite faire des économies, on peut prendre simplement une casserole et de l'eau.

"Vous prenez une grosse casserole, dedans vous faites bouillir de l'eau, une fois à ébullition, vous plongez vos bocaux dedans pendant 5 à 6 minutes et vous les laissez refroidir sur un torchon bien propre."

On change son élastique en caoutchouc

C'est une erreur souvent commise et pourtant, elle est simple à éviter : le remplacement de l'élastique en caoutchouc. "Pour une bonne conservation, on ne réutilise pas un élastique en caoutchouc d'une fois à l'autre. Le remplacer a un coût vraiment réduit et c'est nécessaire", constate le chef. Le caoutchouc peut se déformer et peut ne plus être adapté au bocal et ne plus jouer son rôle dans la bonne conservation du produit.

"Autre détail important, on n'oublie pas de stériliser le caoutchouc pour cela, on procède comme pour les bocaux avec une casserole et de l'eau", précise Yves Camdeborde.

Ne pas trop remplir son bocal

"Enfin dernier conseil et non des moindres, on ne cherche pas à remplir au maximum son bocal", insiste Yves Camdeborde. "Il y a une limite de remplissage souvent signalisée par un trait sur le verre, il ne faut surtout pas le dépasser. Car sinon vos aliments seront en contact avec le couvercle et vous aurez une mauvaise stérilisation."