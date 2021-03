Oui, les fruits secs sont bons pour la santé… mais à certaines conditions

DÉCRYPTAGE

Présentés comme de bons coupe-faim, notamment avant le sport, et plus faciles à conserver que des aliments frais : les fruits secs sont-ils vraiment tous bons pour la santé ? C'est la question posée au docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d'Europe 1, cette semaine dans Sans Rendez-vous. L'occasion de faire le point sur ce que recoupe exactement ce terme générique, et les apports de chacun de ces aliments.

Des apports en vitamines… mais aussi en glucides

Quand on parle de fruits secs, on évoque aussi bien les abricots, les bananes ou les raisins séchés que les oléagineux qui le sont naturellement, comme les noix ou les noisettes. Dans les deux cas, un premier conseil : malgré leurs atouts nutritionnels, il ne faut pas s'en gaver toute la journée. Ces aliments sont en effet très riches en glucides. Dans une journée normale, une poignée suffit amplement, et elle ne doit en aucun cas remplacer les fruits frais.

Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il n’y a plus d’eau dans les fruits secs. Or, les fruits participent à garantir nos besoins hydriques. Pour les vitamines, c'est un peu la même chose : une fois séchés, les fruits en contiennent encore, mais moins. La vitamine C, par exemple, qui est très fragile, disparaît quasiment dans les fruits secs. En revanche, le raisin sec contient du fer et de la vitamine B, l'abricot sec est riche en potassium et la banane séchée, en magnésium. La figue, quant à elle, apporte une bonne dose de calcium.

Des fruits secs "nature" avant ou pendant le sport

Quid de l'intérêt de ces aliments pour les sportifs ? Il est grand, dans la mesure où ils constituent une bonne source énergétique - particulièrement les oléagineux, à forte teneur en lipides. Mais attention à bien les choisir "nature", afin de limiter les excès de sel. Les fruits secs peuvent se consommer avant une activité physique, ou même pendant, quand elle est de longue durée, comme une randonnée ou un marathon.