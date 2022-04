Trois bonnes raisons de se lancer dans l'upcycling

Fini le recyclage, place à l'upcycling. Cette nouvelle pratique, aussi appelée surcyclage en français, donne de la valeur à nos déchets et nos objets. Écologique et économique, elle s'impose comme une tendance phare de l'économie circulaire. Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Bienfait pour vous fait le point.

Un geste écologique

L'upcycling est différent du recyclage. En effet, lorsqu’un déchet est recyclé, il perd de sa valeur. L’upcycling, quant à lui, permet à un déchet non-recyclable, de gagner en valeur. L'idée est de recycler pour produire quelque chose qui a une valeur ajoutée, quelque chose de qualité supérieure. L’upcycling n’est pas un recyclage basique. Il sert à proposer des produits et des objets aussi intéressants que qualitatifs. Et cette pratique est bonne pour la planète.

Exprimer sa créativité

L’upcycling est très intéressant car il va vraiment dans le sens d’une économie circulaire où on recycle des choses. Cette pratique concerne deux catégories principales : les objets qu'on a déjà chez soi comme des meubles à qui on va donner une deuxième vie. On peut repeindre un meuble parce que le bois est abîmé ou parce qu'il a un style un peu trop vieillot. On va donc le moderniser. L'upcycling consiste aussi à détourner des objets de leur fonction première. Par exemple, on réalise une table basse avec des palettes ou une tête de lit.

Fabriquer une pièce unique

L'upcycling doit avoir un intérêt pour notre intérieur. Donc, si on veut vraiment en profiter et avoir des choses intéressantes chez soi, on peut se diriger vers le marché du neuf. Certaines marques proposent des collections spéciales avec cette tendance de l'upcycling. Si vous fabriquez un objet grâce à l’upcycling, vous serez certain d’apporter une touche d’originalité chez vous. Attention : l'opération de recyclage peut néanmoins avoir un coût. Il est très difficile pour les marques de trouver des produits qui soient intéressants et accessibles à la fois.