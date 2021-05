Tribune des militaires : "Le gouvernement et l'opposition sont à côté de la plaque"

INTERVIEW

Passé plutôt inaperçu dans un premier temps, avant d'être relayé par le site de Valeurs Actuelles, le texte a provoqué de vives réactions. Dans une tribune, plusieurs centaines de militaires, dont des généraux à la retraite, dénoncent le "délitement" de la France et menacent d'intervenir face au "chaos croissant". Lors d'une conférence de presse, le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a notamment demandé au procureur de Paris "d'engager des poursuites" contre les auteurs et diffuseurs de cet appel. Invité samedi de C'est arrivé cette semaine, l, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, a répondu à la polémique, fustigeant ce qu'il estime être une instrumentalisation de la part de LFI et assurant que les Français sont en majorité en accord avec le contenu de la tribune.

Cette tribune "est relayée le 21 avril dans l'indifférence générale, comme beaucoup de tribunes de gens qui n'ont pas une énorme notoriété", rappelle Geoffroy Lejeune. "Le 22, personne n'en parle, le 23 personne n'en parle… Et il faut attendre le 24 et le cirque de La France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui montent sur leurs grands chevaux de manière coordonnée pour expliquer qu'on vient d'échapper à une tentative de putsch trois jours plus tôt, que personne n'avait vu."

"Mélenchon fantasme une prise de pouvoir de militaires factieux"

Pour Geoffroy Lejeune, l'offensive des Insoumis contre cette tribune est une manœuvre politique pour faire oublier leurs propres déboires. "Au moment de l'attentat de Rambouillet, Jean-Luc Mélenchon fait un tweet de condamnation dans lequel il ne nomme ni la profession de la victime policière, ni l'idéologie du terroriste, et se fait tomber dessus à bras raccourcis. Le lendemain, alors qu'il n'a tweeté qu'une fois pour condamner l'attentat, il tweete quatre fois contre une tribune que personne n'a vu", insiste-t-il.

"Is vont essayer de créer un sujet médiatique sur cette affaire", dit encore le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire, pour qui Jean-Luc Mélenchon "fantasme une prise de pouvoir de la part de militaires factieux".

"Le gouvernement est tombé dans un panneau incroyable"

Après plusieurs jours de silence, le gouvernement a finalement fini par réagir par la voix de Jean Castex, le Premier ministre condamnant mercredi "avec la plus grande fermeté" une tribune "contraire à tous nos principes républicains", ainsi que sa "récupération politique tout à fait inacceptable" de la part de Marine Le Pen. "Mélenchon est dans son rôle mais le gouvernement est tombé dans un panneau incroyable", estime Geoffroy Lejeune. "Ils ont pris pour argent comptant ce que racontait La France insoumise et ils ont commencé à condamner en disant que c'était effrayant, terrible, etc."

Selon journaliste, la gauche, tout comme la majorité, ont démontré leur déconnexion vis-à-vis des Français en réagissant avec tant de vigueur à cette tribune. "Ce qu'on appelle aujourd'hui l'univers d'extrême droite, c'est en fait les trois quarts de l'opinion française", assure-t-il, citant notamment un sondage commandé par LCI et dans lequel 58% des Français interrogés disent soutenir les militaires ayant signé la tribune.

"Le gouvernement et l'opposition sont complètement à côté de la plaque sur ce qui est en train de se passer dans l'opinion", conclut l'invité d'Europe 1. "En fait, cette tribune était une injonction à réagir, et la réaction a été exactement le contraire de ce qu'il aurait fallu dire pour rassurer l'opinion."