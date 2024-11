Travaux sur la ligne SNCF entre Paris et Orléans: des cars déployés en 2025

Un plan de transport, incluant notamment le déploiement de cars, a été présenté mardi par la région Centre-Val de Loire et la SNCF pour compenser l'arrêt de la circulation des trains en journée entre Paris et Orléans à partir d'avril 2025, en raison de travaux. Dès avril 2025, des travaux préparatoires entraîneront l'interruption de la circulation des trains cinq heures par jour en semaine entre 10H00 et 15H00, sur cette ligne qui relie Paris à Toulouse via Orléans et Limoges (ligne POLT).

"La fréquence des trains sera renforcée aux heures de pointe"

"Nous sommes pleinement mobilisés pour limiter au maximum les conséquences sur nos voyageurs", a déclaré Hélène Marquet, directrice régionale de SNCF Voyageurs lors d'une conférence de presse. Le gros du chantier commencera en août 2025, avec des coupures du trafic ferroviaire entre 9H30 à 17H30, en semaine, jusqu'à fin janvier 2026. La fin des travaux est prévue en février 2026.

Lors des périodes de travaux, "la fréquence des trains sera renforcée aux heures de pointe", a assuré Mme Marquet, précisant que "1.000 places assises supplémentaires seraient ajoutées sur les deux heures qui précédent et qui suivent les interruptions". Certains trains rouleront avec trois rames pour augmenter leur capacité, une nouveauté, et l'information voyageurs sera intensifiée.

"Plus de 70% des trains TER Rémi circuleront du lundi au dimanche", a-t-elle aussi promis à l'attention des 125.000 voyageurs hebdomadaires sur les lignes régionales Remi. Des dessertes de car seront aussi assurées pendant les heures de coupures, "offrant 700 places par jour" à 12 euros par trajet.

Rénover 70 km de voies

L'opération, qui consiste à rénover entièrement 70 km de voies (rails, ballast et traverses) dans le Loiret, entre Boisseaux et Les Aubrais, au moyen d'un train-usine, ne pouvait se dérouler de nuit, selon SNCF Réseau, en raison de la circulation des trains de fret à préserver.

"On est extrêmement mécontents, mais extrêmement mobilisés pour garantir la continuité du service" et "gérer le bazar", a dit Philippe Fournié, vice-président régional délégué aux transports, qui a estimé le surcoût de ces adaptations à trois millions d'euros pour les finances régionales. L'offre de transport détaillée sera disponible fin janvier 2025.

Ces dernières années, élus et collectivités ont souvent pointé du doigt une ligne dégradée et mis en avant des travaux "indispensables" et engagés depuis 2018. Ce chantier, d'un montant de 133 millions d'euros, déjà repoussé deux fois, est entièrement financé par SNCF Réseau.