Transport : nouvelle étape dans le renouvellement des trains franciliens avec la mise en service du RER NG

Le tout premier train RER Nouvelle Génération (RER NG) a effectué lundi son premier voyage sur la ligne RER E du réseau des transports en commun d'Ile-de-France, a constaté un journaliste de l'AFP. Construit par Alstom, ce nouveau train, censé améliorer la ponctualité et le confort des voyageurs, doit remplacer tous les RER en circulation sur les lignes D et E d'ici à 2028.

Un investissement de 3,75 milliards d'euros

La foule était nombreuse lundi à la gare Haussmann-Saint-Lazare, à Paris, pour assister au lancement de ce nouveau train en présence de Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), et de Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. IDFM, l'autorité organisatrice des transports en commun franciliens, a investi 3,75 milliards d'euros pour renouveler l'ensemble du matériel roulant des lignes D et E, qui transportent à elles deux 1,4 million de passagers tous les jours. "C'est le plus gros contrat du monde de matériel roulant" avec 250 rames commandées, a insisté Valérie Pécresse.

Ces nouveaux trains sont particulièrement attendus sur le RER D, l'une des deux lignes malades de la région parisienne avec le RER B, où les retards et suppressions de trains sont plus fréquents qu'ailleurs. Les premiers RER NG y seront livrés fin 2024. Quant au RER E, son nombre de voyageurs va augmenter avec le prolongement de la ligne vers l'Ouest, d'abord à La Défense au printemps 2024, puis à Mantes-la-Jolie en 2026.

25% d'électricité en moins

Ces nouveaux trains ont été livrés par Alstom avec deux ans de retard, ce que n'a pas manqué de souligner Valérie Pécresse . "Les retards de livraison, maintenant c'est fini", a-t-elle lancé à l'adresse du patron du groupe industriel, Henri Poupart-Lafarge, présent à l'inauguration. IDFM table sur la livraison de quatre trains par mois pour achever le déploiement du nouveau matériel en 2026 sur le RER E et en 2028 sur le RER D. Le train RER NG consomme 25% d'électricité en moins que ses prédécesseurs, selon Alstom, et chaque rame pourra embarquer entre 1.500 et 1.800 personnes.

>> LIRE AUSSI - Près de 566 tonnes de rails volées : comment trois personnes ont réussi à berner la SNCF

Sa capacité d'accélération et de freinage est mieux adaptée au transport de masse et ses portes, plus larges que celles des autres trains, doivent améliorer la ponctualité en facilitant les descentes et montées lors des arrêts en zone dense, d'après le constructeur. Le RER NG ne pourra pas être déployé sur le RER B en raison de la courbure de cette ligne et de la taille des tunnels. IDFM a donc commandé un train spécifique pour le RER B, le MI20, dont la livraison est pour le moment prévue début 2027, là aussi avec deux ans de retard. "A l'horizon 2030, tous les trains de l'Ile-de-France auront été rénovés et les métros sont en train de suivre car nous avons 100 métros neufs qui arrivent sur le réseau", a précisé Valérie Pécresse.