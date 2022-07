Trains : des parents empêchés de récupérer leurs enfants sur les quais, faute de billets

De nombreux Français ont prévu de profiter du week-end du 14 juillet pour partir en vacances et prendre le train. Cependant, il sera difficile pour eux d'aller chercher un de leurs proches sur son quai. La raison : les portiques et les agents de sécurité ne laissent passer que ceux munis d'un billet. Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux, détaillant parfois des situations ubuesques.

Une amende de 135 euros pour aller sur le quai sans billet

"Je suis arrivée devant les barrières en plexiglas fermées. Quand j'ai demandé l'ouverture, la personne en charge m'a refusé l'accès en me disant que je n'avais pas le droit de rentrer puisque je n'avais pas de ticket de transport", raconte Laure-Meriem, qui venait récupérer ses filles de 4 et 11 ans.

Laure-Meriem a alors tenté de trouver une solution. "J'ai essayé d'expliquer à ce monsieur que j'avais deux enfants qui étaient dans le train. Le train est arrivé, les gens ont commencé à descendre. J'ai couru, on m'a crié "Madame, vous n'avez pas le droit", j'ai dit 'je m'en fous, je vais chercher mes enfants'. Un agent de sécurité m'annonce que je vais avoir 135 euros d'amende parce que je suis passée en force", dit-elle encore étonnée par cette annonce. "Le ton a commencé à monter. Un autre agent de sécurité est venu me chercher et finalement tout s'est bien passé, je n'ai pas eu d'amende."

Suite à la diffusion de ces témoignages, la SNCF précise qu'un proche peut être autorisé à accompagner un enfant ou une personne âgée mais que cela dépend du bon vouloir du chef d'embarquement.