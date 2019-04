Trafic aérien suspendu et écoles fermées mercredi à Mayotte, en raison du passage d'une tempête tropicale

Le trafic aérien sera suspendu mercredi à Mayotte, les établissements scolaires fermés et les navettes maritimes entre les deux îles principales à l'arrêt en raison du passage à proximité du département d'une forte tempête tropicale, indique mardi la préfecture dans un communiqué. Les consultations externes programmées de l'unique hôpital de Mayotte sont également annulées, selon un communiqué du centre hospitalier.

Nommé Kenneth, la tempête tropicale passera à 200 km au nord de Mayotte mercredi entre 9h et 12h, a précisé le responsable départemental de Météo-France, Laurent Floch. Il pourra générer des rafales de vent de près de 100 km/h, des "précipitations importantes" et des "orages très violents", a ajouté Laurent Floch. Il deviendra cyclone jeudi, lorsqu'il passera aux environs de la Grande Comore, qui devrait être "beaucoup plus impactée que Mayotte" et devrait finir sa trajectoire sur la côte est de l'Afrique, a-t-il encore précisé.

Mayotte placée en triple vigilance

La préfecture a placé lundi soir le territoire en pré-alerte cyclonique et mardi en triple vigilance : orages, vents forts et forte houle. Cette "houle cyclonique (...) peut dépasser 2,5 m dans le lagon et 4 m à l'extérieur", a-t-elle précisé. Dans la mesure où "une menace cyclonique potentielle pour Mayotte dans les jours à venir existe", la préfecture a demandé à la population de ne pas sortir en mer, de constituer une réserve d'eau potable, de bougies, de piles et de ravitaillement de première nécessité. La préfecture sera aussi fermée au public pendant cette période.

L'habitat précaire est important à Mayotte : selon la dernière enquête Insee datant de 2017, quatre ménages sur dix vivent dans un logement en tôle, en bois, en végétal ou en terre. Généralement épargnée par les dépressions, Mayotte avait été touchée en mars 2014 par le cyclone Hellen, qui avait causé au moins 6 millions d'euros de dégâts.