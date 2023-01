Tout est bien qui finit bien pour Milky, le chien perdu dans la base navale de Toulon

Tout est bien qui finit bien. Milky, le chien qui s'était perdu dans la base navale de Toulon, dans le Var, a été retrouvé ce mercredi. Depuis le 18 décembre, Anthony Petit tentait désespérément de retrouver son berger australien. L'animal s'était échappé après avoir été effrayé par des pétards le soir de la finale de la Coupe du monde, relate Var Matin.

L'animal était coincé dans un fossé

Anthony, persuadé que son chien était dans l'arsenal, a tenté pendant des jours d'obtenir une autorisation pour aller le récupérer dans l'enceinte du port militaire, en vain. Chaque jour, l'homme collait des affiches dans les rues de la ville et appelait son animal depuis l'extérieur de la base navale pour le retrouver.

Après de longs jours d'attente et grâce à l'aide d'une avocate spécialisée dans le droit des animaux, ce mercredi, Anthony a finalement été autorisé à entrer dans l'arsenal. Au bout de quelques minutes de recherches, il a rapidement retrouvé Milky, coincé dans un fossé. Amaigri et affaibli, l'animal est bel et bien vivant. Si l'aide des marins pompiers a été nécessaire pour extraire le berger australien du ravin dans lequel il était tombé, il a rapidement pu retrouver son maître... pour le plus grand bonheur de ce dernier, qui a tenu à remercier tous ceux qui s'étaient mobilisés pour retrouver Milky.