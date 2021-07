Une révolution et des pépites : voici ce qu'il faut savoir sur les vins de Toscane

Pendant longtemps, les vins de Toscane ont eu mauvaise presse. En effet, ils étaient relégués aux vins des pizzerias sans grand intérêt. Heureusement, dans les années 1970, des agriculteurs ont voulu redorer le blason des vignes de cette région. Une histoire que nous explique Olivier Poels dans l'émission La Table des bons vivants sur Europe 1.

La révolution des vins

"Il y a beaucoup de vignerons qui, dans les années 1960 et 1970, se sont mis à balayer tout le passé de la région Toscane et ont voulu rentrer dans une démarche plus moderne en introduisant notamment des cépages qui n'étaient pas des cépages historiques", commente Olivier Poels.

"On a vu arriver le Cabernet, le Sauvignon, le Merlot, la Syrah, par exemple, ces grands cépages internationaux qui, au début, n'avaient pas le droit de rentrer dans l'appellation des vins de Toscane parce qu'ils n'avaient finalement rien à faire là. Mais, ces vins ont rencontré un succès incroyable. Et puis, sous la pression des consommateurs, ils ont finalement pour la plupart été intégrés. Et aujourd'hui, on parle d'une catégorie à part qu'on appelle les super Toscans."

En dégustation, Olivier Poels conseille le Caiarossa 2018 : "C'est un vin très minéral." Le nez est très élégant et complexe, avec des notes de vanille, de beurre, de chocolat criollo, de cerise fraîche et de rose séchée.

Toujours la tradition

"Si vous souhaitez tout de même goûter un vin typique de la Toscane, c'est-à-dire au cépage ancien, vous pouvez", commente le chroniqueur. "Il y a un vrai retour du Sangiovese, qui est un cépage, il faut le dire, extraordinaire, mais il a trop longtemps été mal fait. Ils n'étaient pas récoltés mûrs. On faisait pisser la vigne, comme on dit. Aujourd'hui, il y a des Chianti magnifiques, des Brunello di Montalcino incroyables et toute une série d'appellations que je vous conseille de tester."