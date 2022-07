Tourisme : la Corse retrouve sa fréquentation d'avant crise sanitaire

La Corse retrouve sa fréquentation touristique d'avant crise sanitaire. Elle fait partie des destinations préférées des 34 millions de Français qui partent en vacances. Après deux années compliquées, le premier bilan de la saison estivale est rassurant. D'autant plus que le tourisme représente l'activité économique la plus importante de l'île, avec chaque été plus de 2 millions de visiteurs.

Des vacanciers tombés sous le charme de l'île

Les Sanguinaires, Piana, les îles Lavezzi, les falaises de Bonifacio... L'Île de Beauté regorge d'atouts et de paysages à couper le souffle. Denis vient sur l'île chaque été depuis 20 ans. "C'est à une heure de Paris et ça vaut toutes les îles à 5.000 kilomètres. Les gens ne le savent pas. Et tant mieux", sourit-il.

Ces vacanciers sont aussi tombés sous le charme de l'île. "Comme on dit : 'venir, c'est l'adopter', et on est contents de revenir", se réjouissent-ils. Quand on leur demande ce qu'ils aiment, la réponse est simple : "Tout. La mentalité, la cuisine, la chaleur, le paysage, c'est magnifique. Les montagnes y sont magnifiques, c'est petit, donc on peut faire beaucoup de choses facilement." Autre point qui attire les touristes : la variété des paysages. "Entre le Cap Corse où on se croirait en Bretagne et le sud, où l'on a des plages de sable magnifique, il y a de tout", souligne un autre touriste.

Du côté de la vallée de la Restonica, au centre de l'île, c'est le moment d'une petite pause fraîcheur pour une famille venue de Bretagne. "On fait une petite pause à la rivière, c'est super. Ça change de la plage. En plus, on est dans la montagne, au frais, sous les arbres. C'est super agréable", sourit la mère de famille. Et avec plus de 2 millions de visiteurs l'été, la Corse reste en France l'une des destinations phares pour les vacances.