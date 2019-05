Tour Eiffel : l'homme qui était suspendu depuis des heures a été "maîtrisé"

La fin d'une escapade de près de six heures. L'homme qui avait escaladé un pilier de la tour Eiffel lundi en début d'après-midi, et se tenait agrippé à la structure, a été "maîtrisé" peu avant la tombée de la nuit et pris en charge par les équipes d'intervention. "Le visiteur qui avait escaladé la tour Eiffel en début d'après-midi a été pris en charge par les équipes d'intervention", a indiqué la société d'exploitation de la Tour Eiffel dans un communiqué, ajoutant que le monument rouvrira ses portes à 9H30 mardi. "Il a été maîtrisé", a indiqué une source policière.

Tentative d'escalade de la tour Eiffel: l'individu s'est rendu aux pompiers pic.twitter.com/KDrWAtZ20Z — BFMTV (@BFMTV) 20 mai 2019

Des motivations inconnues

L'homme, que l'on pouvait apercevoir tout de noir vêtu, a escaladé la tour Eiffel pour des raisons inconnues. Dépêchés sur place, des pompiers essayaient d'atteindre le grimpeur en descendant en rappel depuis le troisième étage de la tour de 324 mètres. La brigade de recherche et intervention de la police (BRI) avait quant à elle pris contact avec le grimpeur. Au pied du monument, le spectacle interloquait les badauds et les centaines de touristes qui levaient le nez pour apercevoir l'individu.

Le monument a été fermé en début d'après-midi, provoquant la déception de nombreux visiteurs. En octobre 2017, la tour Eiffel avait dû être évacuée en raison de la présence d'un jeune homme sur un pilier de la tour qui menaçait de se suicider. La police avait finalement réussi à faire renoncer le jeune homme.