La Tour Eiffel évacuée en raison d'une personne en train d'escalader l'édifice

La Tour Eiffel a été évacuée lundi en raison d'une personne en train d'escalader l'édifice, a appris l'AFP auprès de la société d'exploitation.

"Un grimpeur a été détecté. C'est la procédure habituelle. Il faut l'empêcher de continuer, et dans ce cas-là, on évacue la Tour", a expliqué cette source, sans pouvoir préciser le nombre de touristes concernés par l'évacuation. "Pompiers et police sont sur place", a-t-elle ajouté. Le parvis a également été évacué, a précisé une source policière.

⚠️

La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.