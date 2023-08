TotalEnergies annonce l'arrivée d'un appareil de forage au large du Liban

TotalEnergies a annoncé mercredi l'arrivée d'une plateforme au large des côtes libanaises afin d'entamer le forage de puits d'exploration à la fin du mois, après un accord délimitant la frontière maritime entre le Liban et Israël dans cette zone. Les deux pays, techniquement en état de guerre, avaient signé en octobre 2022 un accord délimitant leur frontière maritime après une longue médiation américaine.

Il permet au Liban d'entamer l'exploration dans le "bloc 9", site du champ potentiel de Cana dont une partie se situe dans les eaux territoriales d'Israël. En contrepartie, Beyrouth doit verser une compensation à l'Etat israélien. Le géant français des hydrocarbures, son partenaire italien Eni et Qatar Energy avaient annoncé en mai avoir signé un contrat avec Transocean Barents pour utiliser l'appareil de forage. Dans un communiqué, TotalEnergies a annoncé "l'arrivée de l'appareil de forage (...) sur le bloc 9, à environ 120 km au large des côtes de Beyrouth".

Un premier hélicoptère chargé d'assurer le transport des équipes jusqu'à cet appareil est également arrivé à l'aéroport de Beyrouth, selon la compagnie française. "L'arrivée de ces appareils marque une étape importante dans la préparation du forage du puits d'exploration sur le bloc 9, qui débutera vers la fin du mois d'août 2023", indique le communiqué. "Une nouvelle page s'écrit aujourd'hui. Lorsque l'équipage et la logistique seront prêts d'ici quelques jours, le forage commencera", a déclaré mercredi le ministre libanais de l'Energie, Walid Fayad, en marge de sa visite opérationnelle de l'hélisurface.

