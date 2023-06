Chine : un trou de 10 kilomètres de profondeur pour explorer la croûte terrestre

Souvenez-vous du roman de Jules Vernes, "Voyage au centre de la Terre" ? Dans ce roman d'aventure publié en 1864, un professeur, son neveu et un guide entreprennent un voyage audacieux en creusant un trou pour atteindre le centre de notre planète. Et bien la science-fiction est en passe de devenir réalité en Chine où des scientifiques ont commencé cette semaine l’un des forages le plus profond du monde, à plus de 10 kilomètres de profondeur, pour étudier le cœur de la croûte terrestre.

Un appareil de forage de 82 mètres de haut

L’appareil de forage qui a commencé cette semaine à percer le désert du Taklamakan dans le nord-ouest de la Chine est un véritable monstre d’acier. Il mesure 82 mètres de haut. Le travail va durer un peu moins d’un an et demi et atteindre des roches vieilles de 145 millions d'années. "Cette opération à une profondeur de 10.000 mètres nous ouvrira de nouveaux domaines de recherche en donnant des informations précieuses et rares sur l'évolution de la terre. Cela nous aidera à mieux comprendre l'évolution de cette région et même de l'ensemble de la Chine", détaille Hao Fang, l'un des scientifiques en charge du projet.

Il s’agit d'identifier les ressources minérales et surtout trouver du pétrole mais aussi d'évaluer les risques de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Jusque-là le trou le plus profond creusé par l'homme était le forage russe de Kola qui a atteint une profondeur de 12.262 mètres en 1989 après 20 ans de forage.