Thierry Pech, directeur général de Terra Nova, souhaite un "taux de succession plus haut pour les gros héritages"

INTERVIEW

Serpent de mer et casse-tête pour tous les gouvernements qui se succèdent, la donne fiscale en matière d'héritage fait son retour dans l'actualité. Alors que le gouvernement cherche à récupérer de l'argent, le think tank Terra Nova propose une réforme de la taxation des successions en augmentant de 25% le rendement de la fiscalité.

Une réforme qui concernerait surtout les gros héritages, comme le défend Thierry Pech, directeur général de Terra Nova, au micro d'Europe 1.

Une fiscalité "plus juste". Le think tank est parti d'un constat : si les choses ne changent pas, les quadragénaires d'aujourd'hui ne verront pas la couleur de leur héritage avant d'être, eux-mêmes, à la retraite. "C'est observable sur le plan statistique, on hérite de plus en plus tard", souligne Thierry Pech. Avec cette idée de réforme, le directeur général de Terra Nova défend une fiscalité sur l'héritage "plus juste". "Aucune des successions qui ne sont pas taxées aujourd’hui le seraient demain si on adoptait cette réforme", précise-t-il ainsi.

"Baisser l'impôt sur les petites successions". Au micro d'Europe 1, Thierry Pech rappelle que "20% des successions sont taxables" et que l'idée de réforme du think thank est notamment de "baisser l'impôt sur les petites successions". En revanche, pour les moyennes et les plus grosses, le taux augmenterait. "On modifierait plus vite les taux pour les grosses successions, c'est-à-dire des héritages qui sont souvent autour de 500.000 euros, soit environ au-dessus de 250.000 euros par enfant", détaille-t-il. Une manière selon lui de récupérer l'argent perdu avec la suppression de l'Impôt sur la fortune (ISF).