Têtes zombifiées, décapitées... Comment le «Monsieur Monstre» du cinéma transforme les visages

Dans son atelier en banlieue parisienne, des dizaines de moulages et de masques en silicone terrorisant nous accueillent. Maquilleur, spécialisé dans les effets spéciaux, Pierre-Olivier Persin a notamment travaillé pour la célèbre série Game of Thrones ou encore les films Simone ou World War Z. Il est devenu maître dans l'art de vieillir les comédiens ou de les transformer en bête monstrueuse.

Du dessin à la conception

Dès le plus jeune âge, Pierre-Olivier Persin cultive cette vocation. "Enfant, je commandais du latex et du plâtre à Noël", confie-t-il. Cet autodidacte, d’abord terrifié par le film d'épouvante L'exorciste – qui n’a pas prévu de se déguiser pour Halloween ce lundi soir – travaille désormais sur les plateaux de cinéma du monde entier, avec dans ses mallettes, les masques en silicone.

Un masque de zombie réalisé par Pierre-Olivier Persin

Marie Gicquel/Europe 1

"La base de mon travail, c’est le scénario. Ensuite, je crée des monstres, je fais des propositions avec des maquettes et on adapte avec le réalisateur", illustre-t-il. Dans son atelier, il dessine, sculpte et conçoit ensuite ces masques en silicone, collés sur les visages des comédiens. "Je pense que ce qui fait peur, c’est quand il y a une forme d’anthropomorphisme dans le monstre, s’il n’a pas d’œil, pas de bouche, il fera moins peur, si c’est juste une araignée ou une masse visqueuse, le spectateur pourra moins projeter ses propres peurs", développe-t-il.

Des prothèses comme chez le dentiste

Au-delà des momies ou autres têtes décapitées, Pierre-Olivier Persin donne sa préférence à l'un des marcheurs blancs de Game of Thrones, confectionné à l'aide de silicone, de cheveux humains et de poils de yak.

Pour les yeux ou les dents, le "monsieur monstre" du cinéma utilise des prothèses comme le ferait un oculariste ou un dentiste. Une fois livrées avec tous leurs accessoires - des pompes à projeter du faux sang aux gants arborant des ongles pourris - ces créatures coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros.