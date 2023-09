Tennis : le témoignage glaçant d'Angélique Cauchy, violée près de 400 fois par son ex-entraîneur

TÉMOIGNAGE

Elle a vécu l’horreur. Devant une commission d'enquête, qui a pour objectif d'identifier les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations de sport, l'ancienne joueuse de tennis Angélique Cauchy est revenue en détail sur son histoire. Depuis ses douze ans, elle a été violée près de 400 fois par son entraîneur du club de Sarcelles, aujourd'hui condamné. Un témoignage qui fait froid dans le dos, recueilli par Europe 1.

Un comportement inapproprié envers les jeunes signalé

"Un jour, il m'a plaqué dans le sas de la salle de bain, il m'a embrassé sur la bouche. Je lui ai dit 'Non, il ne faut pas ! Ce n'est pas bien, moi je ne veux pas !' Et il m'a répondu 'Mais quoi ? Tu sais que ça arrive souvent les relations entraîneur et entraînée, on passe tellement de temps ensemble'. Moi je ne le voulais pas du tout, il avait l'âge de ma mère, ça paraît fou", raconte la joueuse.

Angélique Cauchy rappelle aussi qu'à l'époque, une seule personne avait décidé d'en parler au président du club, en décrivant un comportement inapproprié envers les jeunes, avec de la violence verbale, physique. Mais ce dernier avait balayé l'alerte d'un revers de main, pointant le fait que l'entraîneur "ramenait des titres" au club.

"Avant mes treize ans, il m'avait déjà violée. J'ai pensé tellement de fois à me suicider… Je remercie quand même tous les jours en me levant la petite fille de douze ans que j'étais d'avoir choisi la vie. Je suis un petit peu morte à douze ans mais c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui", confie-t-elle devant la commission d'enquête. L’ancienne deuxième joueuse française chez les juniors explique aussi qu’elle n’avait jamais parlé jusqu'ici pour protéger sa famille. L’entraîneur d’Angélique Cauchy a été condamné à 18 ans de prison en 2021 pour viols et agressions sexuelles sur quatre jeunes filles âgées de 12 à 17 ans.