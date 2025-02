Tempête tropicale Garance : La Réunion placée en alerte orange cyclonique ce mercredi

La Réunion est placée en alerte orange cyclonique ce mercredi en prévision du passage de la tempête tropicale Garance. La préfecture de l'île appelle d'ores et déjà les habitants à prendre leurs dispositions, et annonce la fermeture des établissements scolaires dès 14 heures.

La tempête tropicale Garance se rapproche de La Réunion. C'est pour cela que Météo France place l'île en alerte orange cyclonique à partir de ce mercredi, 14 heures, communique la préfecture. Celle-ci a pris la décision de fermer les établissements scolaires, les crèches et les accueils de mineurs à compter de cette heure-là, et demande aux habitants de privilégier le télétravail et de limiter leurs déplacements.

Un passage à moins de 70 km des côtes

Le cyclone Garance est localisé ce mardi à proximité du Mozambique, et il se rapproche progressivement de La Réunion. Son passage au plus près de l'île est estimé à jeudi, à moins de 70 km des côtes, où il devrait atteindre le statut de cyclone tropical. Cela aura pour conséquence "une dégradation très significative des conditions météorologiques en termes de fortes pluies, rafales et état de la mer, sur tout ou partie de l’île", renseigne le bulletin de Météo France.