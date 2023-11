Tempête Ciaran : transport, électricité... à quoi faut-il s'attendre pour le week-end ?

Quels dégâts sur les transports et l'électricité ? La tempête Ciaran, avec ses vents parfois à plus de 200 km/h, a endommagé le réseau de la SNCF. En ce dernier week-end de vacances scolaires, de nombreux Français s'inquiètent de savoir si leur train sera bien maintenu. Et ce vendredi soir, la circulation n'est pas tout à fait rétablie.

Vérifier les conditions de circulation des trains

La SNCF indique à Europe 1 que les principaux axes ont été remis en service par quelque 4.000 agents mobilisés. Par ailleurs, plus de 1.000 arbres ont été dégagés des voies et 300 caténaires ont fait l'objet d'une réparation. Mais il reste encore des opérations à effectuer en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et évidemment en Bretagne. Si vous devez voyager en train ce week-end, il faut à tout prix que vous vérifiiez les conditions de circulation de votre train. Ce sera possible à chaque fois la veille du voyage, à partir de 17 heures. Des annulations pourraient même avoir lieu. C'est ce qu'a reconnu le ministre des Transports Clément Beaune, ce vendredi matin sur France 2.

"Il y a beaucoup de réservations, notamment dans les TGV. Entre 1 million et 1,5 million de personnes qui doivent revenir de vacances. Oui, on assurera ce service. Il peut y avoir quelques TGV qui seront retardés, dans des cas, j'espère totalement exceptionnels, annulés. On informe les voyageurs. Évidemment, ils sont remboursés intégralement ou peuvent changer de train. Et les retours seront assurés", assure le ministre. Reste aussi la question des coupures d'électricité. À midi, il restait à peu près un demi-million de foyers encore privés d'électricité. Ce vendredi matin, devant l'ampleur des dégâts sur les lignes électriques, 400 techniciens ont été appelés en renfort, en plus des 3.000 déjà mobilisés. Enedis convient par ailleurs que dans certaines zones difficiles d'accès, le courant ne pourrait être rétabli qu'en début de semaine prochaine.

325.000 foyers encore privés d'électricité à 18 heures

Quelque 325.000 foyers étaient toujours privés d'électricité vendredi à 18 heures, après le passage de la tempête Ciaran, a indiqué Enedis. Quelque 875.000 foyers touchés par la tempête "ont été réalimentés", soit "73% par rapport à hier matin", a précisé dans un communiqué le gestionnaire public du réseau de distribution d'électricité. Les coupures concernaient encore 227.300 foyers en Bretagne et 79.000 en Normandie.

En tout, Enedis a mobilisé 3.400 salariés et prestataires depuis jeudi matin. Le précédent point d'Enedis faisait état de 450.000 clients sans électricité à 12 heures. Il y en avait 1,2 million jeudi matin après le passage de la tempête.