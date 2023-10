Tempête Ciaran : la SNCF interrompt le trafic TER jeudi dans cinq régions du nord-ouest

Le trafic ferroviaire sera interrompu jeudi "sur l'ensemble des lignes TER des régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre Val de Loire", ainsi que dans les Hauts-de-France, a annoncé la SNCF mardi, en prévision de l'arrivée de la tempête Ciaran. Seule la ligne Paris Bercy-Nevers circulera normalement, précise la SNCF dans ce message aux usagers, évoquant un "événement météorologique exceptionnel". La SNCF espère un retour à la normale "dès le vendredi 3 novembre".

Tempête CIARAN : Afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel, le trafic TER Hauts-de-France sera totalement interrompu ce jeudi 2 novembre. pic.twitter.com/TjzPTqlQIp — TER Hauts-de-France (@TERHDF) October 31, 2023

Pour les TGV, les lignes Paris-Rennes et Paris-Lille seront assurées "sans desservir les gares intermédiaires situées hors lignes à grande vitesse", précise la SNCF dans un communiqué. Les TGV continueront de fonctionner sans restriction en direction de Bordeaux et du sud-Aquitaine. Les liaisons avec Le Mans fonctionneront "à partir de jeudi 14H00 si rien ne s'y oppose", mais les dessertes vers Nantes et La Rochelle ne seront pas assurées.

Des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 170 km/h

En Bretagne, la circulation des TER sera suspendue "du mercredi 1er novembre à 22H30 au vendredi 3 novembre à 05H00", selon le site internet BreizhGo. "Seule la ligne à grande vitesse Atlantique sera maintenue entre Rennes et Paris", est-il précisé. Des autocars pourraient aussi être supprimés. En Normandie, "une interruption des circulations ferroviaires à titre préventif est mise en oeuvre pour la journée du 2 novembre 2023 sur l'intégralité du réseau ferroviaire", selon le site internet des TER.

En Centre-Val de Loire, la tempête impose "la suppression complète du plan de transport", selon un message publié sur X (anciennement Twitter). Idem pour les Pays de la Loire où "une interruption totale des circulations est mise en place jeudi toute la journée", selon le site des TER. "Une interruption totale du trafic TER Hauts-de-France est prévue jeudi 2 novembre toute la journée", selon le site internet des TER de la région. Météo-France s'attend à des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 170 km/h lors de cette tempête qui va frapper le quart nord-ouest de la France à partir de mercredi soir.