Tempête Ciaran : comment les vents violents impactent la vitesse des avions

Le nord-ouest de la France se prépare à affronter la tempête Ciaran. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche sont placés en vigilance rouge par Météo France pour vents violents, alors que certaines rafales pourront atteindre 170 km/h. Des rafales qui sont déjà une réalité au-dessus de l'Atlantique, et les pilotes d'avion peuvent en témoigner. Selon le site flightradar, expert de la localisation des appareils, certains avions en provenance du continent américain dépassent la vitesse de 650 nœuds, soit plus de 1.200 km/h, contre 800 à 900 km/h en temps normal.

A very strong jetstream over the Atlantic today. Currently we are tracking 6 aircraft with ground speed above 650 knots. pic.twitter.com/1pXnui4vlB — Flightradar24 (@flightradar24) October 31, 2023

Le "jet stream", un courant d'air en haute altitude

Mercredi en début d'après-midi par exemple, on peut repérer un Boeing reliant Miami à Istanbul et flashé à 619 nœuds, c'est-à-dire près de 1.150 km/h. Un peu plus près des cotes, un appareil américain rejoignant Dubai vole à une vitesse de 648 nœuds. On peut également citer cet autre Boeing de la compagnie Qatar Airways, parti en début d'après-midi heure locale de Chicago, et qui circule à une vitesse de 1.233 km/h (666 nœuds).

En réalité, tous ces appareils profitent du "courant-jet" (jet stream en anglais), ou "courant d'altitude". Il s'agit d'un courant d'air présent en haute altitude, entre 8 et 12 km, et "caractérisé par des vents extrêmement puissants avec des pointes dépassant parfois les 350 km/h", nous enseigne La Chaîne météo. Ce "jet stream" peut influencer des phénomènes météorologiques, à l'instar de la tempête Ciaran qui va déferler sur certaines cotes françaises dans la nuit.