Tempête Ciaran : 260.000 foyers encore privés d'électricité samedi matin

Quelque 260.000 foyers étaient toujours privés d'électricité samedi matin, essentiellement en Bretagne et en Normandie, après le passage de la tempête Ciaran, a indiqué Enedis. "À 8 heures, 260.000 clients restent à réalimenter, notamment en Bretagne (200.000) et en Normandie (51.000)", a précisé dans un communiqué le gestionnaire public du réseau de distribution d'électricité.

"Rétablir au plus vite la vie normale"

"78% des clients ont été rétablis depuis le passage de la tempête", soit plus de 900.000 foyers, a ajouté Enedis, qui a mobilisé 3.400 salariés et prestataires depuis jeudi matin. Le précédent point d'Enedis faisait état de 325.000 clients sans électricité vendredi à 18 heures. Il y en avait 1,2 million jeudi matin après le passage de la tempête. Vendredi soir, l'électricité avait été rétablie dans 875.000 foyers.

La tempête Ciaran a coûté la vie à au moins deux personnes en France et laissé des dégâts qui mettront plusieurs jours à se résorber. Emmanuel Macron, qui s'est rendu vendredi dans le Finistère, département le plus touché, a appelé les Français à "rester extrêmement vigilants" ces prochains jours. "On a un combat, qui est de rétablir au plus vite la vie normale", a-t-il aussi affirmé, visant notamment un rétablissement de l'électricité dans 90% des foyers touchés d'ici à lundi.

"Des situations assez variables"

Météo-France placera samedi soir 10 nouveaux départements en vigilance orange à l'approche de la tempête Domingos qui occasionnera de "violentes rafales de vent" sur la façade atlantique, ont indiqué les météorologues. En particulier, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente et la Gironde sont concernées par une vigilance orange "vents" à partir de 18H.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran avait évoqué vendredi matin "des situations assez variables, des endroits où la réparation va pouvoir se faire dans les prochaines heures et des endroits, notamment dans le Finistère, où les lignes électriques ont été carrément hachées menu". Ce département concentrait "plus de la moitié" des foyers privés d'électricité en Bretagne, avait-il précisé.