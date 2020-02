Tempête Ciara : quelles sont les prévisions pour cette nuit et mardi ?

L'épisode se poursuit. Selon les prévisions de Météo France, publiées lundi à 17 heures, des rafales de vent et des giboulées sont encore attendues sur une grande partie du pays. Trois départements de l'extrême sud-est, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, font d'ailleurs l'objet d'une vigilance orange pour vents violents. À l'exception d'une quinzaine de départements, parmi lesquels, la Dordogne, les Landes, le Rhône, l'Ardèche, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, la grande majorité du pays demeure en vigilance jaune, toujours pour vents violents.

L'Eure et la Seine-Maritime sont, elles, placées en vigilance orange vagues submersion, de même que le littoral nord et l'ensemble des côtés normandes et bretonnes. En effet, au vu de la violence de la tempête, et dans un contexte de grandes marées, les niveaux marins se trouvent particulièrement élevés, et de très fortes vagues nécessitent une attention particulière.

️ Vu de l'espace || #Ciara s'éloigne vers la Scandinavie et laisse derrière elle une situation encore très agitée. Dans un régime de traîne actif qui concerne une bonne partie du territoire. Début d'après-midi :

▶️182 km/h Cap Corse

▶️136 km/h Mont-Aigoual

▶️124 km/h à Cherbourg pic.twitter.com/KdfkOKqnhr — Météo-France (@meteofrance) February 10, 2020

Fin d'épisode prévu vers 21 heures

Alors que la fin de l'épisode est prévu, selon Météo France, pour mardi à 21 heures, le service de météorologie recommande de limiter les déplacements et de prendre garde aux chutes d'arbres et d'objets. La circulation en bord de mer est, elle aussi, déconseillée.

L'attention se concentre particulièrement sur la Corse où la fin d'après-midi, lundi, a été marquée par l'arrivée de vents violents allant de 150 à 200 km/h. Des vents qui perdureront toute la nuit et ce, jusqu'en début de matinée, mardi.

"Je reste enfermée"

Le vent attise un incendie qui a démarré à la mi-journée et prend de l'ampleur à Pietracorba, dans le Cap Corse. Vers 16 heures, il avait déjà parcouru plus de 50 hectares, poussé par des vents tourbillonnants avec des pointes à 140 km/h, compliquant la tache des secours engagés. On a déjà enregistré des vents à 197 km/h sur l'île rousse. "Je reste enfermée", témoigne une habitante corse au micro d'Europe 1. "Il y a deux ans j'ai perdu des tuiles, je sentais que le toit allait partir. J'appréhende pour ce soir", confie la Corse.

Jean-Claude Galetti, maire du village de Pietracorba, appelle les habitants à la plus grande prudence. "Lorsqu'il y a des moments comme ça, c'est toujours dangereux de partir en voiture, en promenade. Les gens doivent rester confinés chez eux", a déclaré l'élu. De son côté, la préfecture de Haute-Corse a pris plusieurs mesures. Lundi depuis 18 heures, aucun avion ne peut atterrir ou décoller de Bastia. Mardi, les poids-lourds n'auront plus le droit de circuler.

Depuis dimanche soir, la tempête Ciara balaie la France, provoquant de nombreux dégâts. Dans la nuit de dimanche à lundi, des centaines d'interventions de secours ont été recensées. Un homme s'est tué en chutant de sa trottinette en Seine-Saint-Denis, onze personnes ont été légèrement blessées dans le Grand-Est, des milliers de foyers se trouvaient privés d'électricité, et de nombreux trains et vols ont été annulés.