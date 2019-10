Sylvie Tellier : "Avec Les Bonnes Fées, on essaie de venir en aide aux femmes moins gâtées par la vie"

INTERVIEW

En 2015, l'actuelle directrice générale de la société Miss France a décidé de profiter de son aura, et de celles d'anciennes Miss, pour venir en aide aux femmes victimes de cancer. Sylvie Tellier a crée l'association Les Bonnes Fées. Le but ? "Venir en aide aux femmes qui sont moins gâtées par la vie", indique-t-elle, en soutenant moralement et physiquement les malades, comme elle l'a détaillé chez Anne Roumanoff mercredi.

Aujourd'hui, seize Miss France mettent leur image au service de l'association. Elles interviennent auprès d'établissements de soins. "On est super fières de nous, car on vient d'ouvrir notre deuxième maison des Bonnes Fées au Centre de cancérologie Léon Bérard, à Lyon", annonce Sylvie Tellier.

Sur place, une socio-esthéticienne accompagne les femmes malades. "Au départ, c'était pour aider les femmes à garder une féminité pendant la chimiothérapie", souligne l'ancienne Miss France, "mais on s'aperçoit que les hommes aussi ont envie de garder cette intégrité physique".

Atelier de gommage ou simple discussion autour d'un café, l'association Les Bonnes Fées soutient les malades lors de journées qui peuvent parfois paraître longues et alors que certains patients sont isolés. "À Montpellier, Lyon, Nancy, on cherche des bénévoles", a lancé Sylvie Tellier en guise d'appel.