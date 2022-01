Suspension du port du masque obligatoire en extérieur : qu'en pensent les Parisiens ?

REPORTAGE

Peu de visages étaient masqués, cet après-midi, dans les allées du parc Monceau, dans le 8ème arrondissement. Les Parisiens peuvent désormais sortir sans porter de masque. L'arrêté préfectoral instaurant cette mesure a été suspendu jeudi par le tribunal administratif. Qu'en pensent les riverains ?

"Il vaut mieux respirer l'air frais"

Pour Simon, cette bouffée d'air frais est bienvenue. "Je pense qu'il vaut mieux respirer l'air frais que de se couvrir, là où il y a de la végétation, de la nature", confie-t-il sur Europe 1. Entre deux rendez vous de télétravail, Alexis, lui, est descendu profiter du soleil hivernal. Il n'était pas au courant de la levée de l'obligation du port du masque. "En fait, c'est en arrivant dans le parc qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas de masque", explique-t-il. "On pensait que c'était juste un peu un peu de laxisme, mais visiblement, c'est officiel".

Certains préfèrent rester prudents

Et s'il n'est désormais plus obligatoire de porter un masque en extérieur, certains, comme Michel, préfèrent rester prudents en gardant le visage couvert. "C'est l'habitude, je n'y fais même plus attention", témoigne-t-il. "Mais, il y a tellement de gens qui font n'importe quoi". Emilie, elle, souhaiterait qu'il y ait une obligation en fonction des quartiers et des zones. "Il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup de monde, des rues très fréquentées comme les Champs-Elysées ou le Marais. Ce sont des endroits où il faudrait que le port du masque soit obligatoire", estime-t-elle.

La préfecture de police de Paris doit prendre prochainement un arrêté en ce sens pour déterminer les zones où le masque sera obligatoire dans la capitale. Et cette même décision de suspendre le port du masque à l'extérieur vient d'être prise pour la Loire-Atlantique. C'était déjà le cas pour les Yvelines.