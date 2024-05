Surveillants pénitentiaires : l'intersyndicale appelle à maintenir les blocages des prisons

Les représentants des syndicats de l'administration pénitentiaire se sont félicités mercredi de l'ouverture d'un dialogue avec le ministre de la Justice sur certaines de leurs revendications en vue d'améliorer la sécurité lors des transferts de détenus, mais appelé à maintenir les blocages de prison jeudi, dans l'attente d'un accord écrit.

"Un certain nombre d'engagements vont être pris rapidement" par le ministère, "on attend un relevé de décisions qui va nous être envoyé le plus rapidement possible, visiblement dès demain matin", a déclaré devant la presse Emmanuel Baudin, de FO, à l'issue d'une réunion entre le ministre Éric Dupond-Moretti et l'intersyndicale FO-UFAP-UNSA Justice-CGT-Syndicat pénitentiaire des surveillants. "En attendant, on va maintenir la pression et les mouvements sur les établissements pénitentiaires", a-t-il ajouté.

