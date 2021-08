Sur les plages du Nord, les vacanciers plient bagage avant la rentrée

REPORTAGE

À l'arrière de leur camping-car posté sur le camping des Dunes, à Bray-Dunes, dans le Nord, Daniel et Josée, deux retraités, ferment la soute. Tables, chaises, matériel de plage pour les petits-enfants et cartons de bière et de vin pour les grands-parents... tout est rangé. "Ça y est, ça fait pratiquement un mois qu'on est partis", raconte Daniel. "Donc on est contents de retrouver la maison." Cinq heures de route les attendent pour retourner dans les Vosges. Comme nombre de Français, Daniel et José voient les vacances toucher à leur fin.

"On n'a pas envie de partir"

Et ils seront donc bientôt débarrassé des petits-enfants. "C'est ce qu'on appelle des 'chicouf'", plaisante Daniel. "'Chic' quand ils arrivent, 'ouf' quand ils s'en vont." Josée, de son côté, sait que les plus jeunes ne vivent pas forcément la rentrée comme un déchirement. "Pour eux, je pense que c'est bien. Ils aiment bien retrouver leurs copains aussi. Ça ne me dérange pas de rentrer... en espérant retrouver le soleil aussi chez nous !"

Car le soleil a clairement manqué cet été. C'est ce qui revient régulièrement dans la bouche de ces vacanciers sur le départ. Ici, à Bray-Dunes, on voit des jeunes profiter des derniers instants, comme Julie, 13 ans. "On n'a pas envie de partir, on est bien en vacances." Mais il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. "Après c'est la rentrée donc il va falloir se remettre dans le bain, se coucher à des heures moins tardives et réviser un peu les cours." Mais surtout préparer son sac et ses affaires pour le grand retour sur les bancs de l'école jeudi.