Sur la tour Eiffel, on presse et on vinifie

On savait que la tour Eiffel était un lieu idéal pour faire des photos, mais pas pour faire du vin. La "Winerie Parisienne" vient d'inaugurer un chai au cœur de la Dame de Fer, trois ans après avoir planté des vignes sur la plaine de Versailles, dans les Yvelines. C'est donc un nouveau défi pour cette entreprise convaincue du potentiel agricole de l'Île-de-France, et un lieu hautement symbolique pour le retour d'une filière viticole à Paris.

Deux cuves, huit tonneaux et un pressoir

Avec ses six millions de visiteurs chaque année, difficile de s'imaginer faire pousser du raisin sur la tour Eiffel, et pourtant ce ne sont pas moins de deux cuves, huit tonneaux et un pressoir qui ont été installés au premier étage de la Dame de fer. Un chai sur-mesure "par rapport aux ascenseurs" et adapté à la vinification en extérieur.

Arrivé il y a un mois, le raisin bénéficie donc d'une vue imprenable sur le Champ de Mars. Et selon l'œnologue de la "Winerie Parisienne" Julien Brustis, cette future cuvée parisienne a tout d'un bon cru : "Quand on goûte les cuves, on voit qu'on a des fruits frais et croquants, pas trop mûrs, une bonne acidité, des degrés pas trop élevés et des tanins que la fin de maturation lente ont permis d'affiner. Donc on a une structure tannique très douce, soyeuse, c'est très encourageant".

2.000 bouteilles

Pour autant, retrouver du vin produit dans la capitale n'est pas totalement une bonne nouvelle. "Ce n'était pas possible de faire pousser et faire mûrir correctement du raisin dans la région il a encore une vingtaine d'années, et encore moins au moment de la révolution industrielle, quand le vignoble francilien a disparu", explique au micro d'Europe 1 le co-fondateur de la "Winerie Parisienne" Adrien Pélissier. Alors pourquoi est-il de nouveau possible de faire du "vin de Paris" ? Tout simplement à cause du "réchauffement climatique", indique le spécialiste.

Pour les curieux, il est possible de visiter le chai jusqu'en mars 2020. Mais pour la dégustation de l'une des 2.000 bouteilles qui vont être produites, il faudra encore quelques mois de patience.