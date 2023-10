Coupe du monde de rugby : les paris sportifs explosent

Rien que pour le match d'ouverture, France-Nouvelle-Zélande, 8,5 millions d'euros ont été misés. Un record pour un match de rugby, 3 millions d'euros de plus que le précédent. Elliott, 29 ans, responsable marketing, a commencé à parier sur les matchs de rugby à l'occasion de la Coupe du monde.

Une augmentation des paris sur le rugby

Avec plus de connaissances dans ce sport, Elliott se sent plus à l'aise à parier. "Et il y a un peu plus d'enjeu que si on n'a pas parié. Je suis pour la France et en quart de finale, j'aurais tendance à parier plutôt l'AFS, donc je ne vais pas parier. Je ne veux pas parier contre mon pays. Je parierai peut-être l'Irlande contre les Blacks : ils me semblent plus forts et je pense qu'ils auront une belle côte", explique ce responsable marketing.

Jusqu'à 150 millions d'euros de mise sont attendus d'ici à la fin de la compétition, soit quasiment autant que l'ensemble des mises pariées sur le rugby de l'année 2022. Une belle progression donc, mais qui laisse le rugby à bonne distance du football. En 2022, le ballon rond représentait 56% des mises en ligne, soit 4,6 milliards d'euros.