Succès des cahiers de vacances : "C'est important de ne pas perdre les acquis"

C'est un bon souvenir pour certains, moins pour d'autres. Mais ce qui est sur, c'est que les cahiers de vacances ont toujours la cote. Dans cette famille vendéenne, après s'être défoulé dans un parc de jeux, place aux choses sérieuses pour Joséphine et Margaux."C'est l'heure des devoirs de vacances", entend-on raisonner dans la maison.

Des exercices ludiques

Il est 18 heures, les fillettes s'installent à la table du salon et c'est parti pour la fameuse page du jour. "Est ce que tu peux compter tous les œufs ?", demande la mère à l'une d'elle. Un peu de lecture, quelques chiffres, du coloriage : en 20 minutes et dans une ambiance très détendue, les deux futures écolières de moyenne section et de CP enchaînent les petits exercices ludiques sous l'oeil attentif de leur maman Emma.

"C'est important de ne pas perdre les acquis pendant cette longue période de vacances. C'est un petit moment sympa, surtout quand le temps est très maussade comme pendant ces vacances. Ça peut occuper des journées pluvieuses", reconnaît-elle. Et ce n'est finalement pas si compliqué de motiver les fillettes. "Il faut que ça reste sur des délais assez courts parce que la concentration ne dure pas très longtemps. Mais ça se passe plutôt bien dans l'ensemble", poursuit la mère de famille.

Ce jour-là Charlotte, une petite voisine, est également présente. Elle aussi rentre en CP et pour sa mère Ingrid, sortir le cahier de vacances est aussi l'occasion de replonger dans son enfance. "Je n'y ai pas échappé non plus. On faisait ça sous forme de jeux donc c'était bien", se souvient-elle. C'est déjà l'heure des corrections pour Joséphine et Margaux, puis il est temps de ranger stylos et crayons de couleur, qu'il faudra ressortir le lendemain.