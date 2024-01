Strasbourg : comment les habitants se sont préparés à la baisse des températures annoncée ?

"Parka, basket, jean, pull en laine et éventuellement les gants", voilà les vêtements que Marc compte enfiler pour se prémunir du froid qui doit arriver dans la nuit de samedi à dimanche en Alsace. Seulement, ils risquent de ne pas suffire puisque le mercure devrait passer sous les zéros degrés.

Le froid, un élément important pour les ventes

Farès, lui, semble s'être mieux préparé : "Deux vestes, deux pantalons, des grosses chaussures et des fois, deux bonnets". Une double couche partout, sauf pour les mains. Car oui, Farès est vendeur de marrons et il passe toute la journée dehors. D'ailleurs, pour lui, l'arrivée du froid est une bonne nouvelle : "Nous, on vend des châtaignes. Il faut qu'il fasse un ou deux degrés, pas plus. Quand il fait huit ou neuf, ce n'est pas bon".

Le temps a été trop doux au mois de décembre, ce qui s'est fait ressentir au niveau des ventes :"Ce n'était pas un temps à marrons", ajoute-t-il. Un temps qui n'était pas non plus propice à la vente d'écharpes et de bonnets. Alors Sabine Bauer, qui tient la chapellerie Clerff-Fraikin, mise, elle aussi, sur l'arrivée du froid : "J'espère que ça va durer. C'est vraiment au bout d'une semaine qu'on sent qu'il y a un petit frémissement au niveau des ventes. Le froid et les soldes devraient rattraper ce petit mois de décembre". Cette chute des températures devrait durer au moins jusqu'au week-end prochain.