Stimulation, vertus anxiolytiques... Six bonnes raisons de faire une balade en forêt

Avec les vacances et la météo clémente de ces derniers jours, il n'y a aucune excuse pour ne pas s'offrir un bon bol d'air. Et notamment une promenade en forêt. Cela tombe bien, se balader dans un espace végétalisé est très bon pour la santé. Dans l'émission Bienfait pour vous, Mélanie Gomez et Julia Vignali ont reçu le naturaliste Marc Giraud et le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix, pour évoquer quelques-uns des nombreux bienfaits d'une randonnée en forêt.

Attiser sa créativité

D'abord, pénétrer dans un endroit verdoyant attise notre créativité, expose Alexandre Lacroix, également auteur de Au cœur de la nature blessée. "Quand on entre dans la forêt, une impression qui nous vient est la prolifération des formes, la créativité dans les formes et les couleurs", note-t-il, dressant la comparaison avec la ville ou dans les maisons, "où nous sommes dans des espaces géométriques, dans des parallélépipèdes que sont nos chambres, nos salons".

Éveiller nos sens

Le naturaliste Marc Giraud affirme au micro d'Europe 1 que la forêt nous permet d'éveiller nos sens, notamment l'odorat, "le plus primitif de nos sens". "Quand vous sentez par exemple le jasmin ou le chèvrefeuille, pour moi, c'est l'odeur du paradis. Il y a un univers, rien qu'avec le nez", explique l'auteur du Bonheur est dans la nature. Marc Giraud propose aussi une petite expérience pour les enfants : lors d'une sortie dans la nature, il leur bande les yeux pour les aider à éveiller leur sens.

Stimuler davantage les enfants

D'ailleurs, emmener ses enfants dans une forêt est bien plus stimulateur que de les laisser toute la journée devant un écran. "Mon slogan, c'est 'foutez-les dehors' !", ironise le naturaliste. "Beaucoup d'expériences montrent que les enfants qui sont trop scotchés devant les écrans font des dessins moins élaborés. Ils ont deux-trois ans de retard parce qu'ils ont moins d'observation."

>> LIRE AUSSI - Le secret des cèpes et la sylvothérapie

À l'inverse, "quand ils vont dans la nature, quand ils sont en contact avec les trois dimensions, ils expérimentent les possibilités de leur corps", appuie Marc Giraud. "C'est très important de faire des cabanes, de grimper dans les arbres, de patauger dans les ruisseaux, d'observer les fourmis... C'est la reconnexion."

Des vertus anxiolytiques

Le naturaliste confirme également qu'une balade dans un milieu naturel, au milieu des animaux, apporte des vertus anxiolytiques. Il raconte une pratique qui fut très répandue en Chine, avec des grillons. "Les dames du palais impérial de la Chine ancienne mettaient des grillons domestiques dans des petites cages, qu'elles mettaient sous l'oreiller. C'est probablement le premier anxiolytique que l'on ait inventé. Le petit cricri de l'insecte, c'est très relaxant."

Lutter contre les maladies psychiques

Pour combattre les maladies psychiques, notamment les troubles bipolaires ou la dépression, se promener au milieu des arbres peut permettre de retrouver des sensations de bien-être. Il s'agit de la sylvothérapie, très courante par exemple au Japon. "Il y a des études depuis 20-30 ans sur ces questions. Il a été montré que quand on intègre dans des parcours de soin la possibilité de faire des randonnées, des marches, de s'immerger dans la nature, on va avoir des améliorations assez nettes de l'état des patients", avance Alexandre Lacroix, le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine.

Renforcer son système immunitaire

Toujours au Japon, beaucoup d'études portant sur les bains de forêts mettent en avant le fait que "le stress s'en va, et que les défenses immunitaires sont boostées par ce que dégagent les arbres", assure Marc Giraud. "Il y a tout un tas d'huiles essentielles qu'ils utilisent pour se défendre contre les bactéries. Il y a aussi des explications scientifiques à tout ça", ajoute le naturaliste.