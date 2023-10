Soutien à la Palestine : malgré l'interdiction, plusieurs députés Insoumis étaient présents dans les cortèges

À Paris, ce samedi, lors d'un rassemblement en soutien au peuple gazaoui pourtant interdit, près de 4.000 personnes y ont participé, selon la préfecture de police. Bilan : 21 interpellations, 1.359 verbalisations. Et dans le cortège, des députés de la France Insoumise répondaient à l'appel.

Un enchainement de polémiques

Une grande partie des Insoumis garde le cap fixé par Jean-Luc Mélenchon depuis plus de deux semaines et ne tiennent pas compte des interdictions de manifestation. Samedi, plusieurs d'entre eux, comme les députés David Guiraud, Aurélien Taché ou encore Thomas Porte, étaient ainsi présents aux rassemblements organisés un peu partout sur le territoire. Thomas Porte, condamnait, depuis le rassemblement interdit à Paris, la riposte israélienne en dénonçant "le terrorisme de l'État d'Israël", selon ses mots.

En réalité, la France Insoumise enchaîne les polémiques sur le sujet depuis une quinzaine de jours. Plusieurs de ses membres ont développé un discours ambigu face aux atrocités du Hamas. La députée Danièle Obono était allée, par exemple, jusqu'à qualifier l'organisation terroriste de "mouvement de résistance".

Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti samedi soir que la guerre dans la bande de Gaza serait longue et difficile, les Insoumis continuent plus que jamais à vouloir établir une équivalence entre l'attaque terroriste du Hamas et la riposte militaire d'Israël.