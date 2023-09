Souris vivante mangée par un étudiant en soirée : la SPA annonce déposer plainte

Lors d’une soirée d’intégration en vue des classes préparatoires du Lycée Thiers de Marseille, vendredi 8 septembre 2023, un adolescent a inséré une souris dans sa bouche et l’a mâchée, ce qui l’a tuée. Cet acte de cruauté résulte d’un pari entre camarades de classes. Après avoir pris connaissance de la vidéo, la Fondation 30 Millions d’Amis a décidé de porte plainte pour acte de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort d’un animal.

Le président de la SPA incrédule face à cette vidéo

Dans la même journée, Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA et invité de Céline Géraud dans l'émission Europe 1 13h, a annoncé que la société protectrice des animaux a décidé de porter plainte à son tour. "Nous avons eu plusieurs réactions au sein de la SPA. Nous allons aussi déposer plainte comme l’a fait 30 Millions d’amis. La première réaction, c'est l’incrédulité, on se dit que ce n’est pas possible qu’il se soit passé quelque chose comme cela. Ça pose le problème des réseaux sociaux, mais aussi du point de vue de la protection animale", a-t-il déclaré sur Europe 1.

"Il ne faut pas lui donner plus d’importance que ça peut en avoir, c’est une connerie d’étudiant qui est morbide et tout bonnement déplacée. Mais ça rappelle qu’il faut toujours redire que l’animal n’est pas un objet, que l’animal n’est pas un jeu ni un gadget. C’est un être vivant qui doit être respecté", a ajouté Jacques-Charles Fombonne.