C'est une scène qui choque les défenseurs des animaux. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un étudiant en train de manger une souris vivante lors d'une soirée d'intégration à Marseille. La Fondation 30 millions d'amis a déposé plainte, et son avocat, Me Xavier Bacquet, a réagi ce mardi dans l'émission Pascal Praud et vous. Au micro de Pascal Praud, il répond à un auditeur qui compare ce fait divers avec les expérimentations scientifiques menées sur des souris.