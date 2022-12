SOS Amitié : 14% des Français célèbrent Noël seuls

L’association SOS Amitié est une ligne d’écoute, ouverte 7 jours sur 7 et 24h/24, et joignable au 09 72 39 40 50, pour toutes les personnes qui désirent discuter ou se confier à quelqu’un. Et pendant les fêtes, cette plateforme est très sollicitée.

"Un petit Noël"

Selon une étude de l’Ifop pour l’association Dons solidaires, publiée en décembre, 14 % des Français ont prévu de passer le réveillon de Noël seuls cette année, et la grève des trains a sans doute gonflé ce chiffre.

Dans un centre d’appel parisien de SOS Amitié, Constance, 27 ans, sourire aux lèvres et voix douce, décroche le téléphone fixe devant elle. Cette bénévole écoute toute personne qui se sent seule, raconte-t-elle.

"Ça peut être des personnes âgées, des plus jeunes, et même très jeunes… Il n'y a pas de profil type", décrit-elle. "Ça peut aussi être des personnes qui souhaitent simplement dire Joyeux Noël, et uniquement le partager avec quelqu'un”, s’amuse Constance. "Et ça peut durer deux minutes, mais ce moment peut être un petit Noël parfois !", s’enthousiasme-t-elle.

"Les gens qui n’ont pas pu se déplacer en ont gros sur la patate"

En ce moment, certains appels se ressemblent, indique Laurent le Boterve, président de SOS Amitié Île-de-France. "C'est du fait de la grève de la SNCF", précise-t-il. "C'est les gens qui n'ont pas pu se déplacer pour le réveillon, qui se sont donc retrouvés tout seuls de façon forcée et qui en ont gros sur la patate", commente-t-il. Néanmoins, la plupart de ceux qui appellent n’avaient tout simplement rien prévu pour les fêtes… Et ils sont de tous milieux sociaux confondus.

Tabou et sentiment de honte accompagnent la solitude à Noël

"Il y a toutes ces personnes qui ont un travail, qui ont un entourage, mais pas suffisamment renforcé pour les retrouver à Noël", rapporte Laurent le Boterve. "Elles se retrouvent toutes seules avec un peu de honte, parce que ça ne se dit pas et que c'est un peu tabou… Donc elles nous appellent", enchaîne-t-il. L’année dernière, la plateforme a enregistré plus de 3000 appels le soir de Noël, ainsi que celui du Nouvel An.