SONDAGE - Sur une échelle de 0 à 10, quel niveau d'immigration souhaitent les Français ?

C'est un sujet qui revient très régulièrement sur le devant de la scène politique et médiatique, et qui provoque parfois des remous : l'immigration. Entre ceux qui souhaitent une plus large ouverture des frontières françaises, et ceux qui militent au contraire pour un niveau inférieur, les débats sont légion. Mais que veulent exactement les Français ? C'est à cette question que répond un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du dimanche*, via une échelle de valeur.

Un important clivage gauche-droite

Sur une échelle de 0 à 10, 0 correspondant à une immigration zéro et 10 à l'ouverture totale des frontières, quel niveau d'immigration souhaitez-vous en France ? Le panel place le curseur sur la note de 3,9/10. Un résultat qui varie du simple au double, et même du simple au triple en fonction de l'orientation politique.

Les sympathisants de gauche font en effet augmenter la moyenne avec une immigration à 5,7/10. Les moins enclins à une politique facilitant l'immigration sont les Socialistes avec 5,1/10, tandis qu'à l'autre bout, on retrouve les sympathisants de La France insoumise qui placent le curseur à 6,4/10.

De l'autre côté du spectre politique, le son de cloche est nettement différent. Les sympathisants de droite estiment que le niveau d'immigration doit atteindre 2,4 sur 10, soit deux fois moins que les 5,7 de la gauche. Les sympathisants des Républicains placent le curseur à 2,9/10, tandis que pour le Rassemblement national, il doit se situer à 1,8/10.

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 8 et 9 février. Échantillon national représentatif de 1012 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.