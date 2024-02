Pour 63% des Français, la scolarité est meilleure dans les établissements privés, selon notre sondage

Le privé, gage d'une meilleure scolarité ? Depuis la nomination d'Amélie Oudéa-Castera au ministère de l'Éducation nationale (en plus de celui des Sports et des Jeux olympiques) en janvier dernier et, sa sortie polémique sur la scolarité de ses enfants, on assiste une nouvelle fois au débat entre l'école privée et l'école publique. Et alors que les principaux syndicats enseignants appellent à la grève ce jeudi 1er février, 63% des Français pensent que l'on suit la meilleure scolarité française dans les établissements privés, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du dimanche*.

Un avis majoritaire, peu importe l'âge, le sexe, ou la région

Un avis qui est partagé par une majorité de Français, quels que soient le sexe, l'âge, la profession ou encore la région. Ainsi, 65% des hommes penchent en faveur du privé, et 62% des femmes. Les moins de 35 ans sont les plus cléments avec le public, puisqu'ils sont 43% à penser que c'est là que l'on y trouve la meilleure scolarité. Un chiffre qui chute à 32% chez les 50 ans et plus, et même 30% chez les 50-64 ans.

Et le constat dressé par les sondés ne s'améliore pas si on observe la répartition géographique. En Île-de-France, les Franciliens sont 72% à affirmer que le privé est supérieur au public, quand ils sont 61% à penser de même dans les régions.

Une opposition entre sympathisants de gauche et de droite

Pour trouver de la nuance, c'est du côté de la proximité politique qu'il faut se pencher. Les sympathisants de gauche avancent pour 54% d'entre eux que l'école publique offre une meilleure scolarité. Toutes les sensibilités vont dans le même sens, à l'exception des partisans d'Europe Écologie - Les Verts pour qui la tendance est inversée (46% en faveur du public, 54% pour le privé). Classés au centre par le sondage, les macronistes penchent, eux aussi, pour le privé (68% contre 32%).

À droite, les sondés sont 76% à penser que le privé offre une meilleure scolarité. Les électeurs du Rassemblement national sont les plus partagés avec 71% d'avis favorables pour les établissements privés, tandis que les électeurs d'Eric Zemmour sont les plus catégoriques : 96% d'entre eux affirment la supériorité du privé. Quant aux 4% restants, ils ne se sont pas prononcés...

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé le 30 janvier 2024 sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.