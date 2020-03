SONDAGE EXCLUSIF - Quel est le moral des Français depuis le début du confinement ?

La France en est à son troisième jour de confinement à cause du coronavirus, et le moral des Français se maintient tant bien que mal, selon un sondage réalisé par BVA en exclusivité pour Europe 1 et Orange, publié jeudi soir.

Un moral moyen, sans être catastrophiste

"Plus d’une personne sur deux (51%) donne une note comprise entre 0 et 6 sur 10 pour traduire son état d’esprit du jour. La note moyenne est de 6,1", précise l'institut de sondage. Dix étant synonyme d'épanouissement, 0 de déprime total, le moral des Français est donc plutôt moyen, sans être catastrophiste.

En tout cas, pour l'instant... Car selon BVA, dont le sondage a été réalisé les 18 et 19 mars, c’est-à-dire aux jours deux et trois du confinement, 70% des Français pensent que "le pire est devant nous", tant du point de vue de l'épidémie que de la situation de confinement.

4 Français sur 10 inquiets pour leur situation économique

Dans le détail, il apparaît que plus de quatre Français sur dix sont inquiets concernant la situation financière de leur foyer dans les semaines qui viennent (42%). Et le quotidien semble déjà peser :

- 63% des sondés jugent difficile de faire leurs courses

- Plus des trois-quarts des Français (76%) trouvent qu’il est difficile de maintenir une vie sociale

Un tiers des salariés et indépendants expriment par ailleurs une inquiétude quant à la capacité de leur entreprise à faire face à la crise (35%).

Les Français confiants concernant l'ambiance dans leur foyer !

37% des Français donnent tout de même une note supérieure à 7 sur 10 à leur état d'esprit du moment, et 11% une note supérieure à 9.

En outre, 62% des personnes en télétravail estiment qu’il est facile de travailler de chez soi. Tout comme 66% trouvent facile de s'occuper de ses enfants pour le moment.

Autre note d'optimisme : pour le moment, les trois quarts des Français sont confiants quant à l’ambiance entre les membres de leur foyer dans les semaines qui viennent !