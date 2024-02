SONDAGE - 84% des Français estiment que la France est un pays de culture et de tradition catholique

Il est de coutume de dire depuis le baptême de Clovis que la France est la "fille aînée de l'Église". Force est de constater que plus de 1.500 ans après cet événement, les Français trouvent encore une part de vérité dans ce titre honorifique. Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et "Le Journal du dimanche"*, 84% d'entre eux estiment que la France est un pays de culture et de tradition catholique. 15% des sondés pensent le contraire et 1% ne se prononce pas.

90% des 65 ans et plus d'accord

Dans le détail, les sondés pensent que la France est un pays de culture et de tradition catholique peu importe le sexe (homme 85%, femme 84%), la catégorie socioprofessionnelle ou la classe d'âge. Les moins de 35 ans sont d'accord pour 79% d'entre eux, les plus de 50 ans le sont pour 89%. À noter que les 65 ans et plus sont les plus en adéquation cette affirmation, avec 90% qui acquiescent et 10% qui pensent le contraire. De l'autre côté du spectre, ce sont les 25-34 ans qui sont les moins persuadés, avec 77% "d'accord" et 22% "pas d'accord", pour 1% qui ne se prononce pas.

>> LIRE AUSSI -52 % des Français favorables à une interdiction des grèves dans les transports en commun pendant les vacances scolaires

Pas de clivage gauche-droite

Un consensus auprès des sondés, qui se retrouve y compris à l'aune de leurs opinions politiques. Il n'y a en effet pas de clivage gauche-droite marqué. Les premiers sont 79% à être d'accord avec le fait que la France est de culture et de tradition catholique. Un chiffre qui grimpe à 81% chez les électeurs du PS et qui atteint un plus bas chez les partisans de la France insoumise (72%). Par ailleurs, les Europe Ecologie-Les Verts sont 79% à être d'accord, et 21% à ne pas l'être.

À droite, les sympathisants sont les plus convaincus que le pays a des racines catholiques (94%). Les partisans du Rassemblement national sont 94% à l'affirmer, tandis que les électeurs des Républicains sont 97%.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé le 22 février. Échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.