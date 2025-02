SONDAGE - 82% des Français en faveur des peines de prison courtes pour les mineurs dès le premier délit grave

D'après un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le "Journal du Dimanche", plus de huit français sur dix se disent favorables à la mise en place de peines de prison courtes pour les mineurs dès le premier délit grave.

Il déplorait un "droit au premier tabassage". Fin janvier, le ministre de l'Intérieur, alors invité de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête (16h-18h du lundi au vendredi sur Europe 1), réagissait à l'affaire Elias. Ce jeune de 14 ans a tué à Paris par deux mineurs, connus des forces de l'ordre, qui en voulait à son smartphone.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

83% des femmes veulent la mise en place de ces peines de prison courtes

Bruno Retailleau avait alors plaidé pour que "dès le premier écart grave, dès qu'il y a une menace, dès qu'il y a une gravité dans l'infraction, il doit y avoir une sanction". Une affirmation avec laquelle semble d'accord une très large majorité de Français, selon le sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le Journal du Dimanche*, puisque 82% des sondés se disent en faveur des peines de prison courtes pour les mineurs dès le premier délit grave.

Dans le détail, 81% des hommes veulent voir des mineurs faire des séjours express en prison pour des faits graves, contre 83% des femmes. Les CSP+, CSP- et inactifs pointent respectivement à 79%, 86% et 82%. Un avis qui recueille plus de 80% d'opinion favorable pour une grande partie des tranches d'âge. Les moins de 35 ans sont à 82% pour, les 50-64 ans 86% et les 65 ans et plus 83%. Les 18-24 ans et 35-49 ans pointent de leur côté à 79%. Le résultat le plus bas.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un clivage gauche-droite

À l'aune des opinions politiques, le constat est également sans appel, mais un clivage gauche-droite perdure. Les électeurs de la première mouvance sont 66% à être favorables à cette mesure, contre 90% des personnes qui votent à droite.

Ainsi les partisans de la France insoumise sont 67% à être en faveur de ces peines courtes, une proportion qui descend à 65% pour les électeurs du PS et 60% pour Europe Ecologie - Les Verts.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

De l'autre côté de l'échiquier politique, les Républicains et le Rassemblement national sont 92% à vouloir que les mineurs passent par la case prison. À noter que sur ce point, le camp présidentiel est en adéquation avec ces deux partis puisque les partisans de Renaissance sont 91% à être favorable à cette mesure.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 13 et 14 février sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.