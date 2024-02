SONDAGE - 76% des Français sont contre l'envoi de militaires français en Ukraine

Une porte entrouverte par Emmanuel Macron que la majorité souhaite refermer. Lundi, le chef de l'État a appelé les alliés de l'Ukraine à un "sursaut" et n'exclut pas l'envoi de troupes occidentales à l'avenir. Une déclaration qui a provoqué une levée de boucliers de la plupart des alliés occidentaux de Kiev, notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, l'Allemagne, sans oublier la Pologne ou encore la République Tchèque.

Une idée qui ne plaît pas à une très large majorité de Français...

Lâché sur la scène internationale après sa sortie, Emmanuel Macron semble l'être aussi par les Français. Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et "Le Journal du dimanche"*, 76% des Français sont contre l'envoi de militaires français en Ukraine. 23% sont pour, et 1% ne se prononce pas. Une très large majorité qui se retrouve qu'importe le sexe (77% des hommes y sont opposés et 75% des femmes), la catégorie socioprofessionnelle ou l'âge. Les 50-64 ans sont les plus réticents à l'envoi de soldats tricolores puisqu'ils sont 85% à ne pas le souhaiter. Les 18-24 ans sont à l'opposé du spectre, mais toujours très largement contre cette idée, à 68%.

... jusqu'aux sympathisants d'Emmanuel Macron

Quant aux opinions politiques, elles ne départagent pas plus les sondés. 67% des électeurs de gauche sont contre l'idée de voir des soldats tricolores sur le front ukrainien faire face aux troupes russes de Vladimir Poutine. Dans le détail, 67% pour les sympathisants de la France insoumise, 78% pour Europe Ecologie-Les Verts et 65% pour le PS.

À droite, les sondés sont encore plus opposés à cette idée puisque 81% sont contre. Une proportion qui grimpe jusqu'à 84% chez les électeurs du RN, tandis qu'il est à 76% chez les Républicains.

Quant aux sympathisants de Renaissance, donc d'Emmanuel Macron, ils sont 68% à être... contre l'idée du chef de l'Etat.

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 27 et 28 février. Échantillon national représentatif de 1.014 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.