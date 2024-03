SONDAGE - 53% des Français sont favorables à l’utilisation de statistiques ethniques afin de lutter plus efficacement contre la délinquance

C'est un débat qui revient régulièrement en France. Faut-il autoriser l'utilisation de statistiques ethniques ? Si dans certains pays comme les États-Unis la question est réglée depuis longtemps, c'est loin d'être le cas dans l'Hexagone. Néanmoins, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du dimanche*, 53% des Français sont favorables à l’utilisation de statistiques ethniques afin de lutter plus efficacement contre la délinquance. 35% sont contre et 12% ne se prononcent pas.

Dans le détail, 59% des hommes sont pour, contre 47% des femmes, tandis que du côté de la pyramide des âges, ce sont les 18-24 ans qui sont le plus pour la mise en place des statistiques ethniques : 65% sont pour, 31% contre et 4% qui ne se prononcent pas. A contrario, les 35-49 ans constituent la seule classe d'âge où l'adhésion n'est pas majoritaire. 49% sont pour, 35% contre et 13% d'indécis. Ils représentent d'ailleurs la catégorie de Français où la part des sondés qui ne se prononcent pas est parmi les plus fortes.

Un fort clivage gauche-droite

Si la mise en place de statistiques ethniques pour lutter contre la délinquance en France est donc une idée globalement admise selon les classes d'âge, ce n'est pas le cas à l'aune des opinions politiques. Les sympathisants de gauche sont ainsi 42% à être favorables à ces statistiques. Les électeurs de la France insoumise sont les plus réticents à cette idée avec 62% contre, tandis que les sympathisants d'Europe Ecologie – Les Verts sont 54% à être contre, 45% chez les socialistes.

À droite, la tendance est inversée, puisque 75% des sympathisants sont pour l'instauration de ces statistiques ethniques afin de lutter contre la délinquance, pour 18% contre et 7% d'indécis. Les sympathisants des Républicains sont 71% à y être favorables, et 76% pour les électeurs du Rassemblement national.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 19 et 20 mars. Échantillon national représentatif de 1.013 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.